Reforma da Previdência mostra governo ambicioso e de olho na narrativa

São Paulo – A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de reforma da Previdência apresentada nesta quarta-feira (20) pelo governo de Jair Bolsonaro foi considerada ambiciosa e bem realizada por economistas ouvidos por EXAME.

“É uma proposta robusta e abrangente, muito bem desenhada do ponto de vista conceitual”, escreve Alberto Ramos, chefe de pesquisa macroeconômica para América Latina do banco Goldman Sachs.

Não houve grandes surpresas em relação à minuta que havia vazado: o centro da proposta é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e o estabelecimento de uma idade mínima de aposentadoria.

De acordo com estudo do Senado, apenas 12 países no mundo não usam esse critério para o benefício.

A idade proposta é 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, com transição ao longo de até 14 anos. São as mesmas da última versão da reforma do governo de Michel Temer, mas naquele caso a transição demoraria 20 anos.

“O valor da idade mínima não é tão importante quanto a transição, que veio mais rápida. Isso significa antecipar uma parte da poupança para os primeiros anos de implementação”, diz José Márcio Camargo, professor da PUC e economista-chefe da Genial Investimentos.

Tanto a apresentação quanto o modelo da reforma mostram que o governo está atento à narrativa pública e ao que avaliam como erros cometidos pelo governo Temer.

As peças publicitárias que vão divulgar o texto abandonaram o termo “reforma” e falam agora em uma “Nova Previdência” que é “para todos”.

A proposta também repete um mecanismo, incluído na última versão da reforma Temer, que acaba com a desvinculação de receitas da União (a DRU) para seguridade social.

Apesar de neutra do ponto de vista fiscal, a mudança anula o argumento político de que esse mecanismo agrava o déficit do sistema.

O governo também incluiu no pacote uma lei contra fraudes no INSS, colocando um procurador-geral da Receita Federal na mesa de coletiva de imprensa, e outra lei para facilitar a cobrança de devedores contumazes da Previdência.

Apesar de grande parte dessa dívida ser irrecuperável e desses recursos não tocarem no problema principal da trajetória do gasto, a medida vai contra o discurso de que a reforma poupa as empresas.

A mesma coisa vale para a extinção dos regimes especiais para os políticos: o impacto é ínfimo, mas é justo e pega bem.

Desigualdade

“O mais positivo da proposta é que há claramente uma linha de exigir mais do mais rico e menos do mais pobre, especialmente em relação ao texto original da PEC do Temer”, avalia Pedro Nery, consultor do Senado.

Uma das surpresas nesse sentido foi a mudança nas alíquotas de contribuição, com criação de novas faixas para servidores que ganham acima do teto do INSS.

“É uma recalibragem. O valor do benefício bruto não cai, mas com aumento da contribuição, fica reduzido o benefício líquido”, diz Fábio Giambiagi, um dos maiores especialistas em finanças públicas e Previdência do país.

A reforma aponta para uma convergência no longo prazo entre os sistemas público e privado e entre homens e mulheres nos casos específicos, apesar das idades mínimas diferentes, além de reduzir o número de exceções.

“Continua com algumas exceções que poderiam ser eliminadas, como para professores, e trabalhadores rurais, talvez a mais defensável. Os militares também de novo não estão incluídos, mas pelo menos agora há um prazo para envio de uma lei”, diz Luis Eduardo Afonso, professor da Universidade de São Paulo (USP).

Afonso também destaca dois ganhos de transparência: a descrição da economia com cada uma das medidas e a separação do que é Previdência, Saúde e Assistência. É nesta última, aliás, que está uma das maiores polêmicas: a mudança no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Hoje, o governo paga um salário mínimo a idosos a partir dos 65 anos que comprovem ter renda mensal per capita inferior a ¼ do mínimo.

A nova regra é que eles receberiam 400 reais a partir dos 60 anos e que essa renda suba até atingir um salário mínimo só a partir dos 70 anos. A comprovação de miserabilidade também levará em conta o patrimônio inferior a 98 mil reais (a faixa I do Minha Casa Minha Vida).

Os governadores apontaram esse como um ponto nevrálgico e Renan Filho, governador de Alagoas, disse que Paulo Guedes, ministro da Economia, teria sinalizado abertura para essa mudança.

“Hoje, o trabalhador com 65 de idade e 18 de contribuição vai para aposentadoria por idade para ganhar mais ou menos mil reais. Na proposta: não poderia (precisaria de 20 de contribuição) e iria para o BPC ganhar R$ 400. Sem transição. Candidatíssimo a bode na sala”, escreveu Nery no Twitter.

A previsão inicial é que a proposta de reforma, se aprovada, garantiria uma economia de R$ 1,1 trilhão ao longo de uma década, mas os economistas são céticos de que o número chegue a tanto após as negociações, como também aconteceu na reforma de Temer.

Itaú, Goldman Sachs e Fitch estimam que o modelo final da reforma poderia garantir uma economia na faixa entre R$ 500 bilhões e R$ 700 bilhões, ainda assim suficiente para equalizar o problema.

“Essa reforma não é feita para reequilibrar o sistema, pois isso não é realista. As despesas previdenciárias provavelmente continuarão crescendo, mas menos, e apesar da pressão demográfica. E com déficit estancado, o teto de gastos é viabilizado por um período mais longo”, diz Giambiagi.

A reação morna do mercado à apresentação da reforma mostra que ela não trouxe grandes surpresas e que a grande dúvida é sobre a tramitação.

“É uma emenda constitucional e portanto a tramitação congressual será provavelmente longa, barulhenta e turbulenta”, escreve Alberto Ramos, do Goldman.

A previsão é que na melhor das hipóteses, a matéria pode ser aprovada na Câmara dos Deputados no primeiro semestre com aprovação pelo Senado em setembro. Parece uma eternidade considerando a inabilidade demonstrada pelo governo por enquanto.

“Temos um presidente que teve várias crises em um mês e meio e a dificuldade de articulação pode pressionar algumas propostas importantes da reforma”, diz Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados.

A avaliação é que apesar das dúvidas sobre o processo e o poder das corporações manterem seus privilégios, há também uma consciência de que a alternativa é pior.

“Temer não conseguiu passar a reforma mas conseguiu convencer a sociedade de que ela é indispensável. Isso facilita a aprovação agora”, diz Camargo.