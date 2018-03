Reforma da Previdência foi adiada, mas o problema só vai piorar

São Paulo – Com a intervenção federal no Rio de Janeiro impossibilitando mudanças constitucionais e a perda de força do governo, tudo indica que a reforma da Previdência ficou para 2019.

Mas a sustentabilidade do sistema de pensões e aposentadorias não tem perspectiva de melhora – muito pelo contrário.

A Previdência consumiu 63% das receitas tributárias de 2017, ou 57% de todas as despesas primárias, de acordo com Marcio Holland, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no primeiro governo Dilma Rousseff.

Os números foram apresentados em debate na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo na última terça-feira (13).

A Previdência fechou 2017 com rombo recorde de 268,799 bilhões de reais, alta de 18,5% sobre o ano anterior.

Estes dados do governo somam o déficit dos sistemas urbano (R$ 71,709 bilhões) com o rural (R$ 110,740 bilhões) e o do regime próprio de servidores públicos e militares (R$ 86,349 bilhões).

“Uma pessoa que diz que não tem déficit parte de pressupostos absolutamente desonestos”, disse Vladimir Teles, vice-diretor da Escola de Economia de São Paulo da FGV/EESP.

Os cálculos que negam o déficit costumam consideram todas as receitas do sistema de Seguridade e ao mesmo tempo excluir o regime próprio, além de parar em 2014 – quando o rombo começou a se agravar ainda mais por causa da recessão.

Mas o problema não é só conjuntural e de déficit fiscal: o Brasil gasta muito com Previdência na comparação internacional mesmo não sendo um país tão envelhecido.

A despesa com Previdência já supera 13% do PIB, mas a população com 65 anos ou mais é de apenas 8%. É muito fora do padrão: países com mesmo nível de gasto costumam ter população idosa acima dos 14%.

Considerando que a porcentagem da população acima dos 65 anos vai crescer rapidamente e só se estabiliza em 2070, a relação de dependência, entre pessoas em idade de trabalhar e inativos (crianças e idosos), deve pular dos atuais 13% para 4%.

“Se não corrigir agora, essa confusão vai ser muito grande já nos próximos anos”, diz Holland. “Precisamos fazer um pacto intergeracional de não deixar o país quebrar”, conclui.

Reforma

Holland defende a ideia de uma idade mínima de aposentadoria, algo que poucos países do mundo hoje não tem.

Ele critica a decisão do governo de não ter encaminhado ao mesmo tempo uma reforma do sistema de aposentadoria militar e diz que a unificação da aposentadoria rural com a urbana terá que ser encarada.

“Eu não sei te falar se alguém que corta cana sofre mais do que alguém que está numa construção civil, acorda as 5 da manhã para ir ao trabalho, pega duas horas de transporte público e só vai conseguir dormir à 1 hora do dia seguinte”, diz ele.

Uma de suas sugestões é dar mais transparência ao sistema, criando uma conta individualizada que mostre as contribuições e benefícios de forma clara, algo teoricamente simples de ser feito.

Além disso, ele propõe a possibilidade de que novos trabalhadores possam optar por um sistema não de repartição, como o atual, mas de capitalização em que cada trabalhador poupa recursos, que são guardados em uma conta própria.

“Os dois modelos têm vantagens e desvantagens, então talvez a solução seja um modelo misto”, diz Tomas Malaga, peruano que já foi economista-chefe do Itaú e hoje é também professor da FGV.

Também foi levantada a necessidade de mexer com as receitas do sistema. As renúncias previdenciárias equivalem sozinhas a R$ 44 bilhões ou 0,7% do PIB, e entidades filantrópicas, por exemplo, estão isentas.

“Você hoje faz política cultural, por exemplo, com recursos da Previdência que oneram o emprego. Não faz o menor sentido”, diz Málaga.