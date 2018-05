Redução do diesel terá custo de R$9,5 bi no Orçamento, diz Guardia

Brasília – O ministro da fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta segunda-feira que a redução do preço do diesel terá um custo de 9,5 bilhões de reais no Orçamento deste ano, que será coberto por uma sobra de 5,7 bilhões de reais que o governo tem em relação à meta de déficit primário, além de um corte de despesas de 3,8 bilhões de reais.

O presidente Michel Temer anunciou no domingo a redução do preço do diesel em 46 centavos por litro por 60 dias, em atendimento às reivindicações dos caminhoneiros.

Em entrevista à Globo, Guardia disse ainda que os 9,5 bilhões garantirão uma redução de 30 centavos no litro do diesel. Os outros 16 centavos virão por redução de impostos, sendo que o projeto de reoneração da folha de pagamento precisa ser aprovado no Congresso Nacional para possibilitar essa compensação, acrescentou.