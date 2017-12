Receita debate redução de obrigações tributárias do contribuinte

Brasília – Em meio a discussões para reduzir a burocracia no pagamento de tributos no Congresso Nacional, representantes das receitas Federal, estaduais e municipais debatem a simplificação de obrigações tributárias e a maior integração entre os fiscos.

Na abertura do XII Encontro Nacional de Administradores Tributários (Enat), nesta sexta-feira, 1, em Brasília, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, destacou a participação de todas as receitas para a melhoria do ambiente de negócios no Brasil.

“O contribuinte já não suporta mais a necessidade de enviar informações duplicadas para cada ente federado”, completou o secretário de Fazenda do Distrito Federal, Wilson José de Paula.

Durante as palestras técnicas, representantes das Administrações Tributárias ressaltaram projetos que reduzem a quantidade de obrigações acessórias impostas aos contribuintes.

Lembraram também que permanecem, ainda, desafios como eliminar declarações redundantes referentes ao ICMS nos Estados e unificar a prestação de informações relativas ao imposto na Escrituração Fiscal Digital (EFD).