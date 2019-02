Receita de serviços cresceu 6,2% em abril, apurou o IBGE

Rio – A receita bruta do setor de serviços subiu 6,2% em abril ante igual mês de 2013, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta terça-feira, 17, ao divulgar a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

O crescimento foi o menor registrado pelo segmento desde março de 2013, quando a receita tinha crescido 6,1%.

Em abril, houve desaceleração no setor de serviços em relação a março (6,8%) e fevereiro (10,1%). A receita bruta do setor acumula alta de 8,0% em 2014 e aumento de 8,3% em 12 meses.

A pesquisa foi inaugurada em agosto, com série histórica desde janeiro de 2012.

Produz índices nominais de receita bruta, desagregados por atividades e com detalhes para alguns Estados, divididos em três tipos principais: o índice do mês frente a igual mês do ano anterior; o índice acumulado no ano; e o índice acumulado em 12 meses.

Ainda não há divulgação de dados com ajuste sazonal (mês contra mês imediatamente anterior), pois, segundo o IBGE, a dessazonalização requer a existência de uma série histórica de aproximadamente quatro anos