Receita da indústria de games deve subir 9,6% em 2019, diz estudo

Nova York – O mercado global de videogames vai gerar 152,1 bilhões de dólares em receita este ano, um crescimento de 9,6% sobre 2018, segundo levantamento da empresa de pesquisa de mercado Newzoo divulgado nesta terça-feira.

Este ano, os Estados Unidos deverão superar a China como maior mercado de jogos do mundo em faturamento, com 36,9 bilhões de dólares ante 36,5 bilhões, por conta do crescimento dos games para consoles e o efeito de um congelamento do mercado, determinado pelo governo na China.

“Eu acredito que isso é algo temporário”, disse Peter Warman, presidente-executivo da Newzoo, citando que há muitos jogos na China esperando aprovação do governo para irem a mercado.

Companhias japonesas também estão passando por um movimento de recuperação, em parte por causa da nostalgia com games antigos. Uma versão atualizada de Final Fantasy VII, game lançado originalmente em 1997 pela Square Enix, deve ser lançado no próximo ano, por exemplo.

Nintendo e Bandai Namco, produtora dos clássicos jogos do Pac-Man, estão em 9º e 10º lugares na lista da Newzoo de maiores empresas de games em receita.

Os jogos para dispositivos portáteis como celulares e tablets continuam como maior categoria do mercado, gerando receita de 68,5 bilhões de dólares, ou 45% do mercado global, segundo o estudo.

A Newzoo entrou em contato com mais de 62.500 pessoas convidadas para o estudo entre fevereiro e março em 30 mercados. A pesquisa também usou dados de outras fontes. É o 9º levantamento anual do tipo realizado pela empresa.

A pesquisa exclui receita gerada por competições profissionais de videogames. Em fevereiro, a Newzoo estimou que a receita global com os chamados “e-sports” deve atingir 1,1 bilhão de dólares neste ano.