Receita: Arrecadação federal atinge R$130,806 bi em abril, alta de 7,83%

Brasília – A arrecadação do governo federal registrou alta real de 7,83 por cento em abril sobre igual mês do ano passado, a 130,806 bilhões de reais, divulgou a Receita Federal nesta segunda-feira, no melhor resultado para o mês desde 2014.

O dado também veio acima de estimativa de 128 bilhões de reais apontada em pesquisa Reuters junto a analistas.

Segundo a Receita, a alta no mês foi ajudada pela recuperação da economia, crescimento da arrecadação do Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica/Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) das empresas não financeiras e também pela maior alíquota de PIS/Cofins sobre combustíveis, vigente desde agosto do ano passado.

Em abril deste ano, o governo levantou 2,597 bilhões de reais com PIS/Cofins sobre combustíveis, ante 1,195 bilhão de reais um ano antes.

O Refis, programa de renegociação de dívidas tributárias, também seguiu ajudando o governo, rendendo 1,079 bilhão de reais em parcelamentos especiais, pouco mais que o dobro dos 531 milhões de reais de abril de 2017.

Individualmente falando, os royalties do petróleo também contribuíram fortemente para a elevação vista no mês, já que a receita administrada por outros órgãos que não a Receita – linha majoritariamente influenciada pelos royalties – subiu 46,92 por cento em abril na comparação anual, a 8,421 bilhões de reais.

Olhando apenas para a arrecadação levantada pela Receita, os recursos recolhidos com Cofins/PIS-Pasep subiram 14,50 por cento em abril sobre um ano antes, num acréscimo equivalente a 3,259 bilhões de reais.

A arrecadação com IRPJ/CSLL aparece em destaque, em seguida, com alta de 8,93 por cento na mesma base (+1,731 bilhão de reais), seguida pelo avanço no Imposto de Importação/IPI-Vinculado, que foi de 34,66 por cento (+1,162 bilhão de reais).

De janeiro a abril, o crescimento real na arrecadação foi de 8,27 por cento, a 497,208 bilhões de reais — também melhor para o período desde 2014 (+510,873 bilhões de reais).