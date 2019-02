Rajoy cumprimenta “a maioria”, que não protesta da Espanha

Nova York – O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, cumprimentou nesta quarta-feira em Nova York a “maioria” de seus compatriotas, “que não tem se manifestado apesar da crise econômica e do duro ajuste do governo”, um dia depois dos incidentes registrados em uma manifestação em Madri.

“Trata-se da imensa maioria dos 47 milhões de pessoas que vivem na Espanha (…). Essa imensa maioria dos espanhóis está trabalhando, fazendo o que pode e dando o melhor de si”, afirmou Rajoy em uma conferência no Conselho das Américas, em meio à Assembleia Geral da ONU.

Nesse sentido, Rajoy pediu a seus compatriotas para que estivessem à altura das circunstâncias e não se deixassem levar pelo comportamento de alguns cidadãos.

O movimento social dos “indignados”, contrário aos cortes do governo em saúde, educação ou auxílio-desemprego, voltou a sair às ruas nesta terça-feira em Madri com a intenção de cercar o Congresso dos Deputados, em um protesto que culminou em atos violentos.

O balanço dos enfrentamentos deixou um saldo de 64 feridos e 35 detidos, algo atípico nas manifestações da Espanha. A oposição de esquerdistas classificou de “excessiva” a ação policial, mas o governo defendeu a atuação das forças de segurança.