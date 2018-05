Quem ganha e quem perde com a Quarta Revolução Industrial?

São Paulo – “A tecnologia pode levantar a questão do que significa ser humano”.

A frase é de Thomas Phillbeck, chefe do departamento de Estudos de Ciência e Tecnologia do Fórum Econômico Mundial, na Suíça, onde analisa a convergência entre sociedade, negócios, filosofia e tecnologia.

Seu foco é a Quarta Revolução Industrial, que ele define como “um novo capítulo do desenvolvimento humano que vem sendo impulsionado por tecnologias extraordinárias”.

Entre elas, Phillbeck cita a plataforma para ativos digitais blockchain, a impressão 3D e a impressão multidimensional.

Quem vai ganhar com isso? Segundo ele, as evidências atuais mostram que são aqueles com os “meios de produção”: ou seja, as empresas de tecnologia.

Além disso, ganham todos que promoverem “inclusão, sustentabilidade e diversidade” e tiverem habilidade para colaborar através das fronteiras, tanto nacionais quanto institucionais.

Phillbeck também vê potencial em “profissões conectadas com a inteligência emocional humana”. Mas e os perdedores?

Segundo ele, há grupos em risco de marginalização, mas é possível suavizar esse impacto com programas de requalificação e aprendizado, e também com mudanças na rede de segurança social.

“Esse grupo de pessoas vai se tornar os perdedores se o resto de nós falhar com nossas responsabilidades”, diz ele, apontando que as pessoas precisam de estabilidade e segurança justamente para tomarem riscos.

Phllbeck participou do seminário “Como será o trabalho à luz das novas tecnologias?”, realizado pela FecomercioSP no dia 27 de maio.

Ele aproveitou para gravar uma entrevista com o jornalista Jaime Spitzcovsky para a plataforma Um Brasil e que foi antecipada com exclusividade para EXAME.

Veja a entrevista completa: