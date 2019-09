Queda surpresa: desemprego na zona do euro é o menor em 10 anos

Bruxelas – A taxa de desemprego na zona do euro caiu para seu nível mais baixo em mais de uma década em agosto, continuando sua tendência de queda de cinco anos, mostraram estimativas da agência de estatísticas da União Europeia nesta segunda-feira.

A taxa de desemprego no bloco econômico caiu para 7,4% em agosto, atingindo seu nível mais baixo desde maio de 2008, quando a economia da zona do euro começou a sentir o impacto negativo da crise de subprime nos Estados Unidos.

A queda em relação a uma taxa de 7,5% em julho prolongou uma tendência positiva iniciada em agosto de 2014, quando o desemprego estava em 11,5%. Desde então, a taxa caiu continuamente ou permaneceu estável todos os meses por cinco anos.

A queda de agosto foi uma surpresa, já que a previsão de economistas consultados pela Reuters era de que a taxa permaneceria inalterada a partir de julho.

A taxa de desemprego caiu em agosto nos países onde é mais alta, num sinal de que a diferença econômica entre os membros do bloco está diminuindo, apesar de permanecerem amplas.

Na Espanha, o desemprego caiu para 13,8% em agosto, ante 13,9% em julho, enquanto na Itália recuou a 9,5%, contra 9,8%.

Na Grécia, país do bloco com a taxa mais alta, o desemprego teve queda a 17,0% em junho, último mês para o qual existem dados disponíveis no país.

(Por Francesco Guarascio)