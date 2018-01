Qualquer regra sobre bitcoin deve ser global, diz BC alemão

Frankfurt – Qualquer tentativa de regular as criptomoedas, como a bitcoin, deve ser em escala global, uma vez que as regras nacionais ou regionais dificilmente seriam obedecidas por uma comunidade virtual e sem fronteiras, disse nesta segunda-feira um diretor do banco central da Alemanha.

Autoridades nacionais em todo o mundo, particularmente na Ásia, tentaram colocar freios no boom global na negociação de bitcoin e outras cripomoedas – uma forma de dinheiro digital criada e mantida por usuários.

Mas Joachim Wuermeling, membro do conselho do Bundesbank (banco central alemão) disse que as regras nacionais terão dificuldades em conter um fenômeno global.

“A regulamentação efetiva das moedas digitais somente será possível por meio de uma maior cooperação internacional, porque o poder regulatório dos países é obviamente limitado”, disse Wuermeling a um evento em Frankfurt.

Os reguladores chineses proibiram ofertas iniciais de moedas (ICOs), fecharam as bolsas locais de criptomoedas e limitaram a exploração de bitcoins, mas a atividade continuou através de canais alternativos na China, apesar da repressão.

A Coreia do Sul, onde a especulação de criptomoedas é abundante, está trabalhando em planos para proibir as bolsas de moedas digitais.

A União Europeia e legisladores concordaram no mês passado com regras mais estritas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em plataformas de troca de bitcoin e outras moedas virtuais.