Qual salário permitiria (em tese) sustentar uma família por um mês?

São Paulo – Qual é o valor “suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência”?

R$ 3.696,95, de acordo com estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) divulgada na quarta-feira (09).

O cálculo é feito todo mês desde 1994 com base no valor da cesta básica mais cara: atualmente a do Rio de Janeiro (R$ 440,06), seguida por São Paulo (R$ 434,80), Porto Alegre (R$ 430,29) e Florianópolis (R$ 426,73).

O valor atual do salário mínimo “suficiente” é mais de 3,8 vezes o valor do salário mínimo em vigor desde o início do ano, que é de 954 reais.

A relação já foi pior: em abril do ano passado, o salário mínimo “necessário” era de R$ 3.899,66, ou 4,1 vezes o salário mínimo na época, de 937 reais.

Salário mínimo

A fórmula para os reajustes do salário mínimo foi estabelecida por lei em 2012, ainda no governo da então presidente Dilma Rousseff, e vale até 2019.

Ela determina que o reajuste anual tem como base a soma da variação do INPC (inflação para população de baixa renda) no ano anterior, acrescido da taxa de crescimento real do PIB dois anos antes.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentada pelo governo propõe salário mínimo de R$ 1.002 para o próximo ano.

Em um vídeo de 2015, o economista Carlos Eduardo Gonçalves previu consequências negativas se o salário mínimo “necessário” do Dieese fosse estabelecido por lei:

“O que vai acontecer com a pessoa hoje empregada que ganha um salário baixo? (…) Você acha que elas vão continuar todas empregadas ganhando R$ 3.700 ou elas vão ser mandadas emboras porque a contribuição delas pro produto final da empresa não vale esses R$ 3.700?”.

E conheça o valor do salário mínimo real e “suficiente” em todos os meses desde 1994: