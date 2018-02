Protestos travam início de assembleia da Eletrobras, dizem fontes

Protestos de sindicatos de trabalhadores contrários à privatização de distribuidoras de energia da Eletrobras impedem até o momento o início de uma assembleia de acionistas da estatal convocada para decidir nesta quinta-feira o modelo de venda das empresas, disseram duas fontes à Reuters.

A companhia acionou a polícia para tentar viabilizar o evento mesmo em meio a manifestações, adicionou uma das fontes. As fontes falaram sob a condição de anonimato porque não estão autorizadas a falar com a imprensa.

Os participantes dos protestos carregam faixas e bandeiras com frases contra a proposta do governo de vender as subsidiárias de distribuição, que operam no Norte e Nordeste.

“O povo do Norte e Nordeste precisa das distribuidoras da Eletrobras”, afirma um dos cartazes.