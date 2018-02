Produtores de petróleo devem elaborar aliança até fim de 2018

Dubai – Os produtores de petróleo liderados pela Arábia Saudita e pela Rússia procuram elaborar um acordo para uma aliança de longo prazo até o fim deste ano, disse o ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail al-Mazroui, a um jornal local nesta quinta-feira.

O periódico também publicou afirmações da autoridade dizendo que a Opep estava encorajando seus membros a administrar a capacidade de produção de petróleo para amenizar qualquer aumento forte no preço devido ao fraco dólar norte-americano neste ano.

Os membros da Opep e seus aliados estão restringindo a produção para dar suporte aos preços no âmbito de um acordo que expira no final de 2018. A Arábia Saudita disse no mês passado que os produtores pretendiam continuar cooperando para além do final deste ano.

Um documento para esta aliança de longo prazo é um trabalho em andamento, mas um quadro preliminar pode ser endossado e assinado por todos os 24 países antes do final do ano, disse Mazroui na entrevista, sem elaborar o aspecto do quadro.

Mazroui, presidente da Opep, também disse que a organização estava incentivando todos os seus membros a administrar a capacidade.

“Esse amortecedor é (para garantir) que, se você tiver um aumento (na demanda) ou problema em um dos países, você pode substituí-lo no mercado e alcançar um equilíbrio de curto e médio prazo do mercado”, disse ele.