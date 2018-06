Produção industrial cresce em dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE

Rio – O estado de São Paulo, maior parque industrial do país, registrou avanço de 0,8% na indústria local na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados nesta sexta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média nacional, a produção da indústria avançou no mesmo ritmo de 0,8% na mesma comparação, conforme divulgado na terça-feira, 5.

Houve altas em dez dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Os maiores avanços aconteceram na Bahia (7,0%), Rio de Janeiro (6,0%), Região Nordeste (5,6%) e Minas Gerais (4,4%), informou o órgão. Outros locais em alta no mês foram Paraná (3,3%), Rio Grande do Sul (2,2%), Pernambuco (2,1%), Santa Catarina (1,9%) e Espírito Santo (1,4%).

Na contramão, houve queda na produção industrial no Pará (-8,1%) e no Amazonas (-4,1%), “eliminando os avanços verificados em março”. As demais taxas negativas foram em Goiás (-1,5%), Ceará (-1,3%) e Mato Grosso (-0,1%).

Em relação a abril de 2017, a alta de 8,9% na produção industrial de abril foi registrada em 13 dos 15 locais pesquisados. Em São Paulo, a alta foi de 14,8%. A comparação com abril de 2017 foi influenciada pelo efeito calendário, alertou o IBGE. Por causa da Semana Santa, abril de 2018 teve 21 dias úteis, três a mais do que igual mês de 2017.

A alta de São Paulo foi a maior entre os Estados. A produção também subiu em Santa Catarina (14,6%), Mato Grosso (14,4%), Amazonas (13,2%) e Paraná (12,8%). Pernambuco (11,7%), Rio Grande do Sul (11,4%) e Rio de Janeiro (9,6%) também registraram taxas positivas acima da média nacional, enquanto Ceará (6,1%), Bahia (5,4%), Minas Gerais (5,4%), Goiás (4,5%) e Região Nordeste (3,5%) completaram o conjunto de locais com crescimento na produção.

Na contramão, Espírito Santo (-2,1%) e Pará (-0,7%) tiveram quedas em abril de 2018, “pressionados pelo comportamento negativo das atividades de produtos de minerais não metálicos, no primeiro local; e de metalurgia, no segundo”, informou o IBGE.