Produção industrial dos EUA sobe 0,6% em junho ante maio

Washington – A produção industrial dos Estados Unidos avançou 0,6% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O resultado veio abaixo da previsão dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,7% na produção.

A alta no mês passado foi liderada por um avanço de 1,2% no setor de mineração e de 0,8% na produção do setor manufatureiro, após queda de 1,0% no mês anterior. Excluindo-se veículos e autopeças, a produção manufatureira teve ganho de 0,3% em junho.

Na comparação anual, houve crescimento de 3,8% na produção geral da indústria americana em junho.

O resultado mensal de maio foi revisado para baixo, de baixa de 0,1% para queda de 0,5%.

Já a taxa de utilização da capacidade industrial subiu 0,1 ponto porcentual em junho, a 78,0%, ficando abaixo da previsão do mercado, de 78,3%.