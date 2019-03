Produção industrial da zona do euro sobe mais que o esperado em janeiro

Bruxelas- A produção industrial da zona do euro foi mais forte do que o esperado em janeiro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, graças principalmente a uma forte contribuição de energia e apesar da queda na produção alemã.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, informou que a produção nos 19 países que usam o euro subiu 1,4 por cento em janeiro sobre o mês anterior, e caiu 1,1 por cento na base anual.

Economistas consultados pela Reuters esperavam alta mensal de 1,0 por cento e recuo de 2,1 por cento na comparação anual.

O resultado de janeiro foi influenciado principalmente por um salto de 2,4 por cento na produção de energia na comparação mensal e de 4 por cento sobre o ano anterior, o que ajudou a mitigar os resultados mais fracos na produção de bens intermediários e de capital.

A produção subiu apesar do recuo na Alemanha, maior economia do bloco. A Eurostat estimou que a produção industrial alemã caiu 0,9 por cento no mês, contra recuo de 0,8 por cento estimado pela agência alemã de estatísticas nesta semana.

(Reportagem de Jan Strupczewski)