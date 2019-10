Produção e vendas de veículos no Brasil caem em setembro ante agosto

São Paulo — A produção e vendas de veículos novos no Brasil recuou em setembro ante agosto e as exportações também caíram ainda pressionadas pela crise na Argentina, segundo dados da associação que representa montadoras instaladas no país, Anfavea.

A produção caiu 8,3 por cento em setembro sobre agosto, para 247,3 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, mas avançou 10,9 por cento no comparativo com um ano antes. Com isso, no ano até o mês passado, a indústria acumula 2,26 milhões de veículos montados, crescimento de 2,9 por cento sobre o mesmo período de 2018.

Já as vendas de veículos novos recuaram 3,3 por cento no mês passado, a 234,8 mil unidades, avançando também cerca de 10 por cento na relação anual. De janeiro a setembro, os licenciamentos mostram alta de 9,9 por cento, para 2,03 milhões de unidades.

A indústria exportou 36.640 veículos montados em setembro, queda de cerca de 7 por cento sobre um ano antes, acumulando tombo de 35,6 por cento nos primeiros nove meses de 2019 sobre um ano antes.