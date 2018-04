Produção de veículos no país sobe 25,3% em março

São Paulo – As montadoras instaladas no Brasil aumentaram a produção de veículos em 25,3 por cento em março ante fevereiro, para 267,5 mil unidades, informou nesta quinta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

Na comparação com março de 2017, a alta foi de 13,5 por cento, de acordo com a entidade. No primeiro trimestre, a produção subiu 14,6 por cento em relação ao mesmo intervalo do ano passado, somando 699,66 mil unidades, disse a Anfavea.

As vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos em março subiram 32,2 por cento ante fevereiro e 9,6 por cento sobre igual mês de 2017, para 207,4 mil. No acumulado do ano, foram vendidas 545,54 mil veículos, alta de 15,6 por cento na comparação anual.