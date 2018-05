Produção de veículos no Brasil tem alta anual de 40,4% em abril

São Paulo – A produção brasileira de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em abril ficou praticamente estável na comparação com março, com recuo de 0,5 por cento, enquanto na comparação com abril de 2017 saltou 40,4 por cento, impulsionada por avanços no mercado interno e nas exportações, informou a Anfavea nesta segunda-feira.

O volume produzido somou 266,1 mil veículos, acumulando 965,9 mil nos quatro primeiros meses do ano, 20,7 por cento a mais que no primeiro quadrimestre de 2017.

As vendas avançaram 4,8 por cento no mês passado sobre março e 38,5 por cento na comparação anual, para 217,3 mil unidades, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores.

Já as exportações, incluindo máquinas agrícolas, tiveram crescimento de 36,8 por cento em abril na comparação anual, para 1,58 bilhão de dólares, informou a Anfavea.