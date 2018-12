Produção de veículos no Brasil cai 6,9% de outubro a novembro, diz Anfavea

São Paulo – A produção de veículos no Brasil em novembro caiu 6,9 por cento ante outubro e recuou 1,6 por cento ante o mesmo mês do ano passado, divulgou nesta quinta-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

O Brasil produziu 245,1 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus em novembro, elevando o total acumulado no ano para 2,7 milhões de unidades, um crescimento de 8,8 por cento sobre o mesmo período de 2017.

As vendas de veículos novos no mês passado subiram 13,1 por cento na comparação anual, mas recuaram 9,3 por cento no comparativo mensal, em meio a um período menor de vendas de automóveis devido em parte ao número de feriados no mês. Segundo dados da Anfavea, os emplacamentos de novembro somaram 230,9 mil unidades.

De janeiro ao final de novembro, a indústria apurou vendas de 2,3 milhões de veículos novos no país, crescimento de 15 por cento.

As exportações de veículos e máquinas agrícolas em novembro somaram 960 milhões de dólares, queda de 32,8 por cento sobre o mesmo mês do ano passado.