Produção de petróleo tem recorde de 3,09 mi barris por dia em novembro

Rio de Janeiro — A produção de petróleo no Brasil atingiu recorde de em média 3,09 milhões de barris por dia (bpd) em novembro, afirmou nesta sexta-feira o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, ressaltando uma retomada do setor de petróleo brasileiro.

Já a produção total de petróleo e gás no país somou em média 3,95 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), segundo o diretor-geral.

“Começam a aparecer os resultados das medidas tomadas para produzir a retomada do setor. Retomada que só se acentuará na próxima década”, disse Oddone à Reuters.