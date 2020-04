Produção de petróleo pode ser reduzida em mais de 10 mi barris, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que conversou com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e que espera que sauditas e Rússia reduzam a produção de petróleo em cerca de 10 milhões de barris, com os dois países demonstrando vontade de fechar um acordo.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2020