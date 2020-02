Produção de petróleo no Brasil tem recorde em janeiro

São Paulo — A produção de petróleo equivalente alcançou um recorde de 4,041 milhões de barris diários em janeiro, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção equivalente é uma medida que engloba o petróleo produzido em si e a quantidade correspondente ao barril de óleo, mas que foi extraído como gás natural.

A produção de petróleo puro registrou também o ápice de 3,168 milhões de barris por dia em janeiro, um avanço de 1,99% em relação a dezembro de 2019. Na comparação com janeiro de 2019, a produção de petróleo cresceu 20,43% em janeiro de 2020.

Já a produção de gás natural subiu ao recorde de 138,752 milhões de metros cúbicos por dia em janeiro, alta de 0,71% ante dezembro. Em relação a janeiro do ano passado, a produção de gás natural teve elevação de 22,58%.

A produção de petróleo equivalente do pré-sal totalizou 2,682 milhões de barris diários em janeiro, um aumento de 1,03% em relação a dezembro. Na comparação com janeiro de 2019, houve crescimento de 46,04% na produção de petróleo equivalente do pré-sal em janeiro de 2020.