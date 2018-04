Produção de petróleo fica estável em fevereiro apesar de avanço do pré-sal

Rio de Janeiro – A produção média de petróleo no Brasil em fevereiro ficou praticamente estável ante o mês anterior pela segunda vez consecutiva, somando 2,617 milhões de barris por dia (bpd), apesar de alta no pré-sal, informou nesta segunda-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em janeiro, a produção de petróleo no país havia registrado média de 2,615 milhões de bpd, enquanto em dezembro a produção foi de 2,612 milhões de bpd.

Em relação a fevereiro de 2017, a produção de petróleo no segundo mês de 2018 caiu 2,2 por cento.

A estabilidade ante o mês anterior ocorreu apesar do avanço nas áreas prolíferas do pré-sal, que produziram em fevereiro, em 83 poços, 1,408 milhão de bpd, alta de 1,95 por cento ante janeiro.

Enquanto isso, a Bacia de Campos, que abrange áreas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, apresentou declínio, em meio à grande quantidade de ativos já maduros, mesmo com a presença na região de áreas em operação do pré-sal.

Em fevereiro, a produção média na Bacia de Campos somou 1,228 milhão bpd, queda de 1,8 por cento ante janeiro, representando 47 por cento da produção total do país, o mesmo percentual da Bacia de Santos.

No segundo mês de 2017, a produção de petróleo da Bacia de Campos era 55 por cento da total do país, contra 39 por cento da Bacia de Santos.

Já a produção média de gás natural no Brasil em fevereiro, por sua vez, somou 110 milhões de metros cúbicos/dia, queda de 2,3 por cento ante o mês anterior e alta de 3 por cento em comparação a fevereiro de 2017.

Segundo a ANP, a produção média de petróleo da Petrobras, como concessionária, em fevereiro foi de aproximadamente de 1,971 milhão de bpd.

Já a Shell , segunda maior produtora do Brasil e principal parceira da Petrobras nos campos produtores do pré-sal, produziu em fevereiro 332,579 mil bpd.