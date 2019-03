Produção de petróleo dos EUA cai a 11,87 mi bpd em janeiro

Nova York — A produção de petróleo dos Estados Unidos caiu em janeiro para 11,87 milhões de barris por dia (bpd), ante revisão para 11,96 milhões bpd em dezembro, informou nesta sexta-feira, 29, a Administração de Informação de Energia (AIE) do país, em relatório mensal.

No Texas, a produção caiu 64 mil bpd no mês, primeira retração em cerca de um ano, e na Dakota do Norte avançou 9 mil bpd. Enquanto isso, a produção nas águas federais do Golfo do México se manteve estável, de acordo com o relatório.

Um aumento na produção de petróleo não convencional (“shale”) levou os EUA para o posto de maior produtor do mundo, mas uma inesperada queda nos preços do produto no quarto trimestre forçou alguns produtores a reduzirem os gastos e planos de perfuração para 2019.

Produtores independentes estão desacelerando exploração e cortando equipes de funcionários e orçamentos em meio a pressões de investidores para que controlem gastos e impulsionem retornos.