Produção de petróleo do Brasil cai em junho para 2,59 mi de bpd, diz ANP

São Paulo – A produção de petróleo do Brasil caiu em junho pelo segundo mês consecutivo, na comparação anual, totalizando 2,59 milhões de barris por dia (bpd), queda de 0,7 por cento ante maio e recuo de 3,2 por cento em relação ao reportado em igual mês de 2017, informou nesta quinta-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em comunicado, a reguladora disse que a produção de gás natural em junho alcançou 115 milhões de metros cúbicos por dia, alta de 2,7 por cento ante maio e avanço de 3,4 por cento na comparação anual. Com isso, a produção total de petróleo e gás contabilizou cerca de 3,313 milhões barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em junho.

Segundo a ANP, a produção de petróleo no pré-sal alcançou 1,405 milhão de barris por dia em junho, enquanto a de gás, 57 milhões de metros cúbicos por dia.

A produção no pré-sal correspondeu a 53,2 por cento do total produzido no Brasil, disse a ANP, destacando que o campo de Lula, na Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás natural, produzindo em média 835 mil bpd de petróleo e 35,7 milhões de metros cúbicos de gás natural.