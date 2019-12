Produção de petróleo da Rússia sobe para 11,2 milhões de barris

Moscou — A produção de petróleo da Rússia cresceu para 11,244 milhões de barris por dia (bpd) em novembro, mostraram dados do Ministério de Energia nesta segunda-feira, um nível acima do acertado em um pacto com a Opep e outros produtores, grupo que se reúne nesta semana para discutir suas políticas de oferta.

A Rússia concordou em reduzir sua produção em 228 mil bpd para cerca de 11,18 milhões de bpd em 2019, como parte do acordo entre países não membros e a Opep, a chamada aliança Opep+. No total, a Opep+ comprometeu-se a cortar a oferta em 1,2 milhão de bpd, ou 1,2% da demanda global.

Os dados desta segunda-feira mostram que os russos produziram em média 64 mil bpd além do que deveriam de acordo com o pacto.

A produção russa em outubro foi de 11,229 milhões de bpd e o ministro de Energia, Alexandre Novak, disse que Moscou pretendia honrar com seu compromisso em novembro.

A Rússia tem pedido uma mudança no modo como seu nível de produção é medido, para excluir o condensado de gás, que responde por entre 7% e 8% da produção total de petróleo russa, ou cerca de 800 mil bpd.

O condensado de gás é um tipo de petróleo leve altamente valorizado que é extraído durante a produção de gás.