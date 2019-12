Produção de etanol do Brasil bate recorde anual antes de fim da safra

São Paulo — A produção de etanol de cana e milho do centro-sul do Brasil registrou um novo recorde na temporada 2019/20, meses antes do final oficial do ciclo, em março, com usinas ampliando a produção em detrimento do açúcar, informou nesta terça-feira a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica).

Colaboraram para o recorde uma moagem de 5% maior no acumulado da safra até o final de novembro, para 575,3 milhões de toneladas, além de um crescimento da produção de etanol de milho, destacou a Unica.

No acumulado da safra 2019/2020, as usinas da região centro-sul fabricaram 31,72 bilhões de litros de etanol, sendo 30,83 bilhões de litros do biocombustível de cana e 889,75 milhões de litros feitos a partir do milho.

Na safra passada (o recorde anterior), a produção total de etanol de cana na temporada somou 30,16 bilhões de litros, e a de milho, de uma indústria em ascensão, 791,4 milhões de litros.

Ainda que atualmente já não exista muita cana disponível nos campos, o diretor técnico da Unica, Antonio de Padua Rodrigues, disse que até o final de dezembro a moagem pode alcançar 580 milhões de toneladas.

“Mas o resultado da atual temporada depende do volume a ser processado entre janeiro e março de 2020”, destacou ele.

Até 1º de dezembro, 196 unidades haviam encerrado suas atividades na temporada atual, contra 137 até a mesma data de

2018.

Para dezembro, a expectativa da Unica é de que 67 unidades finalizem suas operações: 42 na primeira quinzena e 15 usinas na última quinzena do mês.

Açúcar

A produção de açúcar no acumulado da safra 2019/20 do centro-sul do Brasil cresceu 2,2% ante o mesmo período da temporada anterior, para 26,4 milhões de toneladas até a segunda quinzena de novembro, informou a Unica.

Com a safra caminhando para o seu final, usinas destinaram apenas 23,06% da cana para a produção de açúcar na segunda quinzena de novembro, e a fabricação do adoçante somou apenas 337 mil toneladas no período, queda de 36,7% ante a mesma época do ano passado.

Já a produção de etanol na quinzena aumentou cerca de 3%, para 770 milhões de litros, elevando o total produzido no acumulado da safra para 31,7 bilhões de litros (+8,56% na safra), considerando o biocombustível de cana e milho, disse a Unica.

Esse aumento na produção de etanol ocorreu com usinas destinando 65,39% da safra de cana para a fabricação do biocombustível no acumulado da temporada, ante 64,33% no mesmo período do ciclo passado.

Já a produção de etanol de milho entre abril e novembro dobrou na comparação com o mesmo período de 2018. Nos últimos 15 dias de novembro, foram fabricados 77,63 milhões de litros.