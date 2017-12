Produção de energia eólica cresce 28% entre janeiro e outubro

São Paulo – A produção de energia eólica do Brasil no Sistema Interligado Nacional (SIN) entre janeiro e outubro de 2017 cresceu 28 por cento na comparação com o igual período do ano passado, disse a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) nesta quinta-feira.

Usinas produziram 4.527 MW médios no período, ante 3.531 MW médios de janeiro a outubro de 2016.

Segundo a CCEE, a fonte eólica representou 7,3 por cento de toda a energia gerada no período em todo o sistema.

Ao fim de outubro, a CCEE contabilizou 480 usinas eólicas em operação, que somavam 12.250 MW em capacidade instalada.

Um ano antes, 388 usinas estavam ativas, com capacidade instalada de 9.878 MW.