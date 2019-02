Produção de cerveja cai 2,91% em fevereiro, diz Sicobe

São Paulo – A produção brasileira de cerveja caiu 2,91% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados prévios do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (Sicobe), da Receita Federal. No mês, foram produzidos 1,125 bilhão de litros de cerveja.

A queda no ritmo de produção foi maior do que a registrada em janeiro deste ano, quando houve recuo de 0,66% também na comparação anual. O setor tem sido afetado pela retração no consumo e maior sensibilidade a preços dos consumidores num período em que os custos da fabricação da bebida aumentam em função da depreciação do real.

No acumulado do primeiro bimestre de 2016, a produção atingiu 2,419 bilhões de litros, queda de 1,72% ante os mesmos meses de 2015.

Refrigerantes

Já a produção de refrigerantes em fevereiro foi de 1,116 bilhão de litros, queda de 6,08% na comparação anual. No bimestre, o recuo é de 8,96%, chegando a 2,333 bilhões de litros.