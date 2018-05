Produção de celulose no país sobe 4,4% em abril, diz Ibá

São Paulo- A produção de celulose no Brasil subiu 4,4 por cento em abril antes o mesmo mês do ano passado, para 1,685 milhão de toneladas, informou nesta segunda-feira a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

Com o resultado do mês passado, a produção da matéria-prima alcançou 6,962 milhões de toneladas nos quatro primeiros meses do ano, aumento de 10,6 por cento em relação ao período de janeiro a abril de 2017.

As exportações brasileiras de celulose em abril subiram 11,1 por cento ante o mesmo mês do ano passado, para 1,127 milhão de toneladas. No acumulado nos quatro meses do ano, a alta é de 16,5 por cento, para 5,062 milhões de toneladas.

O Brasil ainda elevou em 3 por cento a produção de papel no mês passado, para 879 mil toneladas, somando 3,467 milhões de toneladas de janeiro a abril, alta de 2,2 por cento na comparação anual.

As vendas domésticas de papel tiveram alta de 4 por cento em abril e acumulam ganho de 3,7 por cento no ano. Já as exportações de papel avançaram 9,5 por cento no mês passado, mas ainda acumulam queda de 2,7 por cento no ano.

No caso dos painéis de madeira, as vendas domésticas subiram 13,5 por cento em abril em relação ao mesmo mês do ano passado. Nos quatro primeiros meses do ano, a alta é de 5,5 por cento. As exportações de painéis de madeira avançaram 18,5 por cento em abril e acumulam alta de 10,6 por cento nos quatro primeiros meses do ano.