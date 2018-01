Produção de celulose no Brasil sobe 9,6% em dezembro, diz Ibá

São Paulo – A produção de celulose no Brasil subiu 9,6 por cento em dezembro antes o mesmo mês do ano anterior, para 1,839 milhão de toneladas, informou nesta quarta-feira a Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

No ano, a produção de celulose brasileira subiu 3,8 por cento sobre 2016, para 19,492 milhões de toneladas.

Já as exportações brasileiras de celulose recuaram 4 por cento em dezembro, para 1,135 milhão de toneladas, fechando a ano com avanço de 2,3 por cento sobre 2016, segundo a entidade.

As vendas domésticas de painéis de madeira avançaram 7,2 por cento em dezembro e 4 por cento em todo 2017.

A produção de papel, por sua vez, subiu 5,7 por cento em dezembro, enquanto as vendas domésticas aumentam 5,3 por cento e as exportações recuam 2,1 por cento.

No ano de 2017, a produção de papel subiu 1,4 por cento, as vendas domésticas aumentaram 0,7 por cento e as exportações subiram 0,5 por cento.