Produção de aço bruto sobe em janeiro ante dezembro

São Paulo – A produção de aço bruto em janeiro caiu 1,4% em relação a igual mês do ano passado para 2,738 milhões de toneladas, informou nesta segunda-feira, 17, o Instituto Aço Brasil (IABr). Na comparação com dezembro houve um aumento de 3,1%.

Já a produção de laminados em janeiro cresceu 0,6%, para 2,055 milhões de toneladas. Ante o mês imediatamente anterior o aumento foi de 1,5%.

A produção de aços planos chegou em 1,17 milhão de toneladas, queda de 1,9% na relação anual e de 8,9% na mensal.

O volume de aço longo produzido em janeiro foi de 884,4 mil toneladas, alta de 4,2% em relação a janeiro de 2013 e aumento de 19,4% na comparação com o mês de dezembro.

A importação de aço em janeiro alcançou 311 mil toneladas, alta de 41,4% em relação ao mês imediatamente anterior. Na comparação com o mesmo mês de 2013 os importações cresceram 11,9%.

Já as exportações em janeiro subiram 34% em relação ao visto em dezembro, de acordo com dados da entidade. Na comparação com janeiro do ano anterior, a queda foi de 13,7%.

Ainda de acordo com o IABr, o consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos em janeiro foi de 2,1 milhões de toneladas, alta de 1,7% em relação ao mesmo período de 2013.