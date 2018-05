Produção da indústria eletroeletrônica cresce no trimestre

Bruno do Amaral, do Teletime

Com expansão de 26,1% na área eletrônica, a produção da indústria eletroeletrônica aumentou 11,1% no primeiro trimestre do ano em relação a 2017, segundo dados do IBGE agregados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e divulgados nesta segunda, 7. Por outro lado, a produção da área elétrica caiu 1,4% no período.

Considerando a produção eletrônica, houve aumento de 26,3% na produção de equipamentos de informática. A produção de aparelhos de áudio e vídeo avançou 47,4%.

Tomando apenas o mês de março, a indústria eletroeletrônica cresceu 6,8% no comparativo anual. A elétrica caiu 7,8%, mas a queda foi compensada pelo crescimento de 24,6% na indústria eletrônica.

Em comunicado, o presidente da associação, Humberto Barbato, afirmou que o resultado está abaixo da expectativa para indústrias ligadas à infraestrutura. “Esse quadro reflete-se nas duas últimas sondagens da Abinee, nas quais foi observado o aumento no número de empresas que indicaram negócios aquém do esperado”, declarou.