Produção da indústria elétrica e eletrônica cresceu 13,6% em fevereiro

Por Francisco Carlos de Assis, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A indústria de produtos e equipamentos elétricos e eletrônicos produziu em fevereiro 13,6% a mais que no mesmo mês do ano passado, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compilados pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee).

O resultado é composto por um incremento de 29,2% na indústria eletrônica e acréscimo de 0,6% na elétrica. A alta de fevereiro aponta para a décima consecutiva da produção em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Na opinião do presidente da Abinee, Humberto Barbato, trata-se de uma indicação da tendência de recuperação da indústria.

“Temos observado bons resultados do nível de emprego e na produção do setor, indicando uma retomada da atividade industrial, embora ainda tenhamos um longo caminho a ser percorrido”, afirma.

Especificamente na área eletrônica, com exceção de instrumentos de medida, com queda de 9,4%, os demais segmentos apontaram elevação em fevereiro. Também se destacaram a produção de equipamentos de informática e periféricos, com alta de 56%, e aparelhos de áudio e vídeo, de 41%.

Em relação ao mês imediatamente anterior, com ajuste sazonal, a produção do setor eletroeletrônico teve expansão de 2,4%, com comportamentos similares tanto da área elétrica, 2,6%, como da eletrônica, elevação de 2,1%.