Produção brasileira de veículos cai 4,1% em julho, diz Anfavea

São Paulo – A produção brasileira de veículos em julho caiu 4,1 por cento ante junho e subiu 9,3 por cento na comparação com julho do ano passado, somando 245,8 mil veículos, informou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) nesta segunda-feira.

No acumulado do ano até julho, a indústria produziu 1,68 milhão de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, alta de 13 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.

As vendas de veículos novos em julho subiram 7,7 por cento na comparação mensal e avançaram 17,7 por cento na comparação anual, para 217,5 mil unidades.