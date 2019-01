Produção brasileira de aço bruto cai 6,3% em dezembro na comparação anual

A produção brasileira de aço bruto em dezembro somou 2,644 milhões de toneladas, queda de 6,3 por cento sobre o resultado de um ano antes, informou nesta segunda-feira o Instituto Aço Brasil (IABr).

As vendas de aço no mercado interno, enquanto isso, foram de 1,368 milhão de toneladas, recuo de 3,2 por cento na comparação anual.

No ano como um todo, a produção brasileira de aço bruto somou 34,7 milhões de toneladas, alta de 1,1 por cento sobre 2017. O IABr havia previsto no início de dezembro que a produção de aço bruto do país somaria 36,1 milhões de toneladas no ano passado.

As vendas no Brasil foram de cerca de 18,3 milhões de toneladas em 2018, aumento de 8,2 por cento.