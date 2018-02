Privatização da Eletrobras pode sair neste ano, diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta segunda-feira que existe “possibilidade grande” de a privatização da Eletrobras sair neste ano, mesmo sendo um período eleitoral.

O ministro disse ainda, em entrevista à rádio Bandeirantes de Porto Alegre (RS), que o rebaixamento da nota do Brasil pela agência de classificação de risco Fitch no final da semana passada era “totalmente esperado”.

Meirelles afirmou também que o importante era ter um plano de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul que funcionasse e fizesse as contas do Estado “fecharem no final do ano”.