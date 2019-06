O que ficou e saiu na nova versão da reforma da Previdência divulgada hoje

São Paulo — Uma versão modificada da reforma da Previdência (PEC 6/19) foi apresentada nesta quinta-feira, 13, por Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da emenda constitucional na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.

O relator disse que o novo texto reduz a previsão de economia com a proposta para 915 bilhões de reais em uma década, abaixo do R$ 1,2 trilhão previsto inicialmente pela equipe econômica do governo.

As mudanças na proposta que o governo enviou ao Congresso, adiantadas na tarde de ontem pelo relator e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão confirmadas.

Pedro Nery, economista especialista em Previdência e consultor legislativo no Senado, aponta que as mudanças vieram dentro do que estava sendo antecipado nos últimos dias e, em alguns pontos, desde o início do processo.

Mesmo assim, foi mantido um “impacto fiscal significativo” ao mesmo tempo que pontos de resistência foram suavizados. “Muito do discurso oposicionista não tem mais sustentação”, avalia Nery.

O que saiu

Estados e municípios ficam fora da reforma, ao menos num primeiro momento. Também foram excluídas as mudanças propostas para o BPC (benefício assistencial a idosos em situação de pobreza) e para a aposentadoria rural.

Outra proposta retirada foi a elevação de 15 para 20 anos do tempo mínimo de contribuição para mulheres receberem aposentadoria. Essa elevação, no entanto, foi mantida para os homens.

A idade mínima para as professoras será de 57 anos e não de 60 anos como na proposta original.

O que ficou

Está mantido o fim da aposentadoria por tempo de contribuição e o estabelecimento de uma idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres.

Também está mantida a proposta de idade mínima de 55 anos para policiais e agentes penitenciários.

As novas alíquotas progressivas de contribuição e o escalonamento para os servidores da União também seguem no relatório conforme a proposta original do governo.

A novidade

Uma novidade inserida foi a mudança na tributação de bancos, voltando a subir a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de 15% para 20%, patamar vigente entre 2015 e o final de 2018.

