Prévia do PIB tem contração de 5,90% em março e recuo de 1,95% no 1º tri

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), terminou o primeiro trimestre com recuo de 1,95% em relação aos três meses anteriores, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo BC.

Somente em março houve contração de 5,90% em relação ao mês anterior, em um forte reflexo das medidas de isolamento social determinadas em todo o país para a contenção do coronavírus.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de queda de 6,95% na comparação mensal.

Na comparação com março de 2019, o IBC-Br apresentou perda de 1,52% e, no acumulado em 12 meses, teve avanço de 0,75%, segundo números observados.