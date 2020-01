Prévia do PIB tem alta de 0,18% em novembro e fica acima das expectativas

São Paulo — O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,18% em novembro na comparação com o mês anterior, de acordo com dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta quinta-feira.

O resultado ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,10% na comparação mensal.

Na comparação com novembro de 2018, o IBC-Br apresentou ganho de 1,10% e, no acumulado em 12 meses, teve alta de 0,90%, segundo números observados.

“O resultado é extremamente positivo não pelo valor em si, mas porque pega no contra pé a leitura pior de novembro que viu no comportamento da Indústria queda, nos Serviços estabilidade e no Varejo crescimento aquém do esperado”, diz André Perfeito, economista-chefe da Necton em nota aos clientes.

A expectativa do mercado era de frustração, já que os dados de atividade da economia em novembro, medidos pelo desempenho desses três setores citados pelo economista, e que tiveram seus números divulgados entre esta semana e a passada, mostraram um desempenho aquém do esperado.

“Neste sentido podemos ver hoje uma reversão da perspectiva mais negativa que vinculava a piora da atividade uma queda maior nos juros e assim uma menor atração de dólares fazendo o Real perder força”, diz Perfeito.

O economista chama a atenção ainda para os dados de outubro, que foram fortemente revisados para baixo. “Antes a estimativa era de alta de 0,17%, mas os novos dados apontam apenas 0,09% (quase metade do valor), isto fez a variação anual, ou seja, outubro de 2019 contra outubro de 2018, cair de 2,13% para 1,98%”, diz.

Segundo Alberto Ramos, do Galdman Sachs, apesar de o índice de novembro ter vindo acima do esperado, o mês ainda assim registrou um crescimento modesto em termos absolutos e poderia ter vindo melhor não fosse pelo resultado fraco de indústria, varejo estendido e de serviços.

“O PIB real ainda está 6,1% abaixo do pico do ciclo de dezembro de 2013 (antes da recessão) e apenas 5,6% acima do nível cíclico de dezembro de 2016 (tornando a recuperação cíclica mais fraca já registrada)”, diz Ramos.