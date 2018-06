São Paulo – O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 0,46 por cento em abril na comparação com março, informou o BC nesta sexta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters era de alta de 0,50 por cento, na mediana das projeções de especialistas consultados.