Prévia do PIB do Brasil sobe 1,3% em 2017, aponta BC

Brasília – O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), espécie de sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), subiu 1,33 por cento em 2017, divulgou o BC nesta segunda-feira, numa mostra da recuperação gradual da atividade do país.

Em dezembro, o índice teve alta de 1,41 por cento ante novembro, melhor que o avanço de 1,1 por cento previsto em pesquisa da Reuters.

Com isso, o IBC-Br fechou o quarto trimestre do ano com crescimento de 1,26 por cento sobre o terceiro trimestre, sempre em dados dessazonalizados.