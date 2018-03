Prévia do ICI indica em março maior nível em 5 anos, diz FGV

São Paulo – A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) apontou melhora em março para o melhor nível em quase cinco anos, mostrou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

No mês, a prévia do ICI teve alta de 1,7 ponto e foi a 102,1 pontos, o maior patamar desde junho de 2013.

De acordo com a FGV, o resultado é decorrência da melhora tanto das expectativas quanto das avaliações sobre o momento atual.

O Índice da Situação Atual (ISA) indica avanço de 1 ponto, para 100,4 pontos em março, depois de queda de 1,5 ponto no mês anterior.

Já o Índice de Expectativas (IE) aponta alta de 2,3 pontos em março, para 103,7 pontos, nível mais alto desde junho de 2013.

O resultado preliminar do Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria indica alta de 0,5 ponto percentual, atingindo 76,1 por cento, o maior patamar desde maio de 2015.

A produção da indústria do Brasil iniciou 2018 com queda de 2,4 por cento em janeiro sobre o mês anterior, a perda mais forte em dois anos devido ao ajuste na fabricação de veículos, de acordo com dados do IBGE.