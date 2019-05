Pressão no atacado e para o consumidor diminui e IGP-M desacelera em maio

São Paulo — O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) desacelerou a alta a 0,45% em maio depois de subir 0,92% no mês anterior, com menor pressão tanto dos preços no atacado quanto para o consumidor, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

No mês, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, reduziu a alta a 0,54%, de 1,07% em abril.

O destaque ficou para o grupo Bens Finais, que mostrou variação positiva de 0,01% em maio, ante avanço de 1,25% antes, com destaque para o comportamento do subgrupo alimentos in natura.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, desacelerou a alta a 0,35% no período, contra alta de 0,69% antes.

O grupo Alimentação deu a maior contribuição para o resultado do IPC, ao registrar queda de 0,12% depois de um avanço de 0,88% no mês anterior.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), por sua vez, teve avanço de 0,09% em maio, sobre 0,49% em abril.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.