Presidente do México se diz otimista com negociações do Nafta

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, afirmou neste domingo que está confiante de que México, Estados Unidos e Canadá terão sucesso em suas negociações para atualizar o Nafta.

“Tenho certeza que as conversas beneficiarão a todos os parceiros”, disse o mexicano, que participou de uma feira industrial em Hannover, Alemanha.

Nieto não quis comentar quando espera que o novo acordo seja finalizado. Segundos autoridades norte-americanas, caso as negociações não sejam finalizadas nas próximas semanas, o calendário eleitoral no México deve fazer com que as conversas se alonguem para o ano que vem.

Presente na mesma feira, a chanceler Angela Merkel parabenizou o acordo em princípios atingido pelo México com a União Europeia para atualizar um acordo comercial que já tem 18 anos.

“As burocracias devem ser superadas rapidamente e isso é uma boa notícia para a Europa, para a Alemanha e o México”, disse.

Fonte: Dow Jones Newswires.