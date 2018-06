Presidente do Irã diz que país está em “luta econômica” com os EUA

Teerã – O presidente do Irã, Hassan Rouhani, disse nesta terça-feira que o país está em uma “luta” contra os Estados Unidos, um dia depois de manifestantes irritados com a economia iraniana confrontarem a polícia em frente ao Parlamento.

Em um discurso televisionado, Rouhani culpou Washington pelos problemas do Irã e disse que os EUA estão tentando prejudicar o país criando uma “guerra econômica”. “Os EUA não podem derrotar nossa nação e nossos inimigos não são capazes de nos colocar de joelhos”, disse.

Os comentários de Rouhani vieram depois que manifestantes enfrentaram a política na frente do Parlamento na segunda-feira. Foi o primeiro confronto desde que manifestações similares abalaram o país no início do ano.

A manifestação sinalizou um mal-estar generalizado na sequência da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de retirar Washington do acordo nuclear com Teerã. Fonte: Associated Press.