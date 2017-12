Brasília – O presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) do Ministério da Fazenda, Carlos Alberto Freitas Barreto, pediu exoneração do cargo, conforme ato publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 15.

A conselheira Adriana Gomes Rêgo foi nomeada para exercer o cargo de presidente do Carf em substituição a Barreto.