Presidente chileno promete reduzir burocracia para facilitar investimento

O presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou nesta segunda-feira (14) medidas para reduzir a burocracia e agilizar os processos para a autorização de grandes projetos após constatar que há investimentos pendentes avaliados em 65 bilhões de dólares que gerariam 250 mil empregos no país.

“Executar esses projetos é fundamental para que o Chile volte a crescer com força”, disse o mandatário rodeado dos ministros da área econômica.

Entre as 12 medidas anunciadas, a mais importante é a criação de um Gabinete de Gestão de Projetos Sustentáveis que permitirá agilizar os processos de autorização dos grandes projetos de investimentos país, tanto públicos como privados.

Soma-se a isso um projeto de lei chamado de “Agenda Pró-Investimento”, que buscará promover o clima e o cenário jurídico propícios para atrair capitais, “eliminando travas regulatórias e injetando eficiência e modernização no Estado”.

Segundo relatório do Ministério de Economia, há 203 projetos pendentes no valor de 65 bilhões de dólares, quase metade deles no setor da mineração.

A ideia é que o novo escritório acompanhe os investidores desde antes da execução do projeto e coordene com os diversos serviços públicos encarregados de emitir permissões e autorizações, para garantir que se cumpram os prazos estabelecidos pela regulamentação e esclarecer os processos de licenças e autorizações.

Assim, Piñera pretende “transformar” o Chile “em um país desenvolvido e sem pobreza” antes do fim da próxima década.